Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

VIDEO | Zona rossa, da San Giuseppe Jato e San Cipirello non si entra e non si esce: forze dell'ordine in azione

Sono scattati alle prime ore del mattino, come previsto dall'ordinanza regionale, i controlli di carabinieri e polizia municipale per "salvaguardare la salute pubblica". Le misure restrittive saranno in vigore fino all'11 marzo