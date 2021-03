San Giuseppe Jato, nasconde droga per ottomila euro: arrestato ragazzo

In manette un 19enne. Fermato per un controllo dai carabinieri, è stato trovato in possesso di 20 grammi di marijuana. Altri 800 grammi della stessa sostanza sono stati trovati nella sua casa

Aveva della droga con sè e altre dosi nella sua casa. Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato dai carabinieri di San Giuseppe Jato. I militari, impegnati in controlli alla cirolazione stradale, lo hanno fermato per un accertamento. Il giovane, un cittadino ivoriano, aveva 20 grammi di marijuana già in dosi. In casa nascondeva oltre 800 grammi della stessa sostanza. Il valore sul mercato della droga avrebbe superato gli 8.000 euro. Il 19enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.