Prima beccato con la droga poi per evasione: 19enne arrestato due volte in tre giorni

In manette per due volte in tre giorni e se la prima volta erano scattati i domiciliari, la seconda è finito in camera di sicurezza. E' quanto accaduto a un 19enne ivoriano residente a Partinico, A.B.. I carabinieri della Stazione di San Giuseppe Jato, nel corso di un controllo alla circolazione stradale finalizzato anche alla verifica del rispetto della zona rossa, lo hanno arrestato per "produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti". Infatti il ragazzoè stato trovato in possesso di 16 dosi di marijuana. In casa c'erano altri 825 grammi di "erba", un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento.

Gli erano stati concessi gli arresti domiciliari ma quando i militari dell'Arma si sono presentati a casa per condurlo in tribunale, lo hanno trovato per strada, di ritorno da un bar. L’arresto per droga è stato convalidato e il gip ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ma in seguito ai fatti di stamani, il giovane è stato nuovamente arrestato, per il reato di evasione. Si trova ora in camera di sicurezza in attesa che, domani, si celebri il rito direttissimo.