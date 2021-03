Organizzano festa di Carnevale e pubblicano foto sui social: identificati e multati 9 ragazzi

Non hanno resistito al richiamo di Carnevale e hanno organizzato una festa a tema. L'idea di però di documentare tutto e pubblicare le foto sui social non è stata delle più brillanti perchè grazie ai post i carabinieri sono risaliti ai nove dei partecipanti e li hanno multati per violazione delle norme anti Covid. Sono tutti giovani di San Cipirello e San Giuseppe Jato, che dovranno pagare multe da 400 euro ciascuno. Quando si è tenuta la festa infatti era in vigore la zona arancione ed era vietato uscire dal comune di residenza e creare assembramenti. I nove, sottoposti a tampone, sono risultati negativi. Lo riporta il sito dell'Ansa.

Sia San Giuseppe Jato sia San Cipirello in questi giorni sono "zone rosse" per via dei contagi in crescita. Non è escluso che la causa della diffusione del virus sia stata provocata anche da riunioni che in diverse zone dei comuni sono state organizzate in ville private.