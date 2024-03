Samot, le uova di Pasqua del laboratorio di cucito creativo nel foyer del teatro Biondo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Saranno disponibili anche quest’anno le uova di Pasqua della Samot realizzate in collaborazione con la rinomata pasticceria Cappello. Cento le uova che verranno distribuite nelle giornate di giovedì 21 e venerdì 22 marzo presso il foyer del Teatro Biondo di Palermo. Un pensiero goloso che, attraverso una piccola donazione, permetterà di sostenere e potenziare le attività del laboratorio di Cucito creativo della Samot. La sorpresa nell’uovo consiste in un bracciale di stoffa cucito a mano dal gruppo del laboratorio: “Ogni momento di festa è un’opportunità per donare un sorriso attraverso qualcosa frutto delle nostre mani e per sensibilizzare sulla nostra realtà di cure palliative. - commenta la responsabile del Centro di ascolto Samot di Bagheria, Emanuela Di Fatta - Il laboratorio di Cucito creativo nasce con l’obiettivo di permettere l’elaborazione del lutto a tutte quelle donne che hanno subito la perdita di un proprio caro. Siamo grati per l’accoglienza dell’iniziativa da parte di un ente culturale prestigioso quale è quello del Teatro Biondo”. In occasione così di uno degli spettacoli più amati dal pubblico di tutte le età, Slava’s Snowshow, portato in scena da Agave spettacoli di Andrea Randazzo e che ha realizzato il tutto esaurito, sarà possibile trovare, presso uno stand allestito nell’atrio del teatro, le uova di Pasqua della Samot. Nello specifico, lo stand verrà allestito nei giorni di giovedì, in occasione dello spettacolo serale delle ore 21, e di venerdì per lo spettacolo pomeridiano delle ore 17.