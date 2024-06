Celebrazione per i 30 anni di attività della Samo Onlus: una messa a Monreale

Il prossimo 30 giugno, alle 17, nella chiesa Capitolare del Sacro Cuore di Monreale, avrà luogo una solenne celebrazione per i 30 anni di attività della Samo Onlus. La messa pontificale presieduta da mosignor Gualtiero Isacchi, Vescovo di Monreale e da Vittorio Rizzone, Abate di San Martino delle Scale, è un dono da parte del Gran Baliato di Sicilia, una delle principali divisioni territoriali dell'Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme, antico ordine militare ed ospedaliero.

"Alla Santa Messa - si legge in una nota - parteciperanno oltre il Gran Balì e la Samo con il presidente Luigi Zancla, tutti i confratelli dell’Ordine di San Lazzaro e tutti gli operatori dell’Associazione che in questi anni hanno collaborato attivamente nel servizio agli ultimi e ai più bisognosi della comunità. Il Gran Baliato di Sicilia coordina le attività caritative, assistenziali e filantropiche dell'Ordine di San Lazzaro sul territorio siciliano, attraverso le sue diverse strutture, associazioni e opere di beneficenza. Questa articolazione regionale dell'Ordine svolge un ruolo importante nel supportare le associazioni no profit come la Samo Onlus le comunità locali e le persone in difficoltà nella regione, in linea con i valori e la missione secolare dell'Ordine di San Lazzaro. Sarà un momento di profonda gratitudine e riflessione sui 30 anni di impegno e dedizione della Samo Onlus nel sostenere e assistere i cittadini più fragili, anche attraverso le cure palliative Tutti i membri della comunità sono invitati a prendere parte a questa celebrazione per onorare il prezioso lavoro svolto dalla Samo in questi decenni.