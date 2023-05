Salvo Riina chiede il rinnovo della carta d'identità, il Comune di Corleone glielo nega

"Nonostante abbia pagato il mio debito con la giustizia, nonostante mi sia allontanato da ogni logica delinquenziale e nonostante non abbia più nessun procedimento a carico, mi sento perseguitato, oppresso, tartassato e bersagliato per ogni cosa io faccia". Sono queste le parole che Giuseppe Salvatore Riina, detto Salvo, terzogenito di Totò Riina, ha affidato al proprio legale di fiducia, l'avvocato Fabiana Gubitoso del Foro di L'Aquila.

Il riferimento, secondo quanto riporta il sito dell'agenzia Agi, deriva dal fatto che il Comune di Corleone gli abbia negato "il rinnovo del proprio documento d'identità, nel paese in cui attualmente risiede ancora la madre e dove Salvo ha abitato in passato". "La notizia - è la spiegazione data dall'avvocato Gubitoso come si legge su agi.it - desta subito grande attenzione e lo stesso sindaco del paese, Nicolò Nicolosi, convoca un consiglio comunale al fine di deliberare di 'sollecitare le autorità e la magistratura a obbligare il Riina a lasciare la città poiché la sua presenza viene ritenuta inopportuna, sgradita e indesiderata'".

Nei giorni scorsi il Consiglio comunale di Corleone, il paese che ha dato i natali ai Riina, ha approvato all'unanimità un documento con il quale si chiede alle autorità di allontanare Riina junior, da poco rientrato dopo un lungo periodo vissuto nel Nord Italia, prima per detenzione e poi per altri motivi. Tra le motivazioni della richiesta, il fatto che "Salvuccio Riina non ha mai preso ufficialmente le distanze da Cosa nostra". “Con il documento approvato all’unanimità dal Consiglio comunale, vogliamo nuovamente lanciare un messaggio forte e chiaro - aveva commentato il sindaco -. Corleone vuole smarcarsi definitivamente da un passato di mafia e malaffare, anche allontanando concittadini sgraditi, come Salvuccio Riina che non ha mai preso le distanze dalle azioni spregevoli del padre Totò. Il danno d’immagine che la famiglia Riina ha provocato alla città è grave e difficile da recuperare. Per fortuna c'è tanta gente che si adopera ogni giorno per il riscatto di Corleone, con il prezioso contributo delle forze dell'ordine, della scuola e della gran parte dei cittadini onesti. Il rispetto delle regole, le buone pratiche amministrative, gli spazi di libertà conquistati, sono ormai patrimonio della comunità corleonese che non vogliamo possano essere compressi da presenze indesiderate. Ed è per questo che, sicuri di interpretare il desiderio di gran parte della cittadinanza, chiediamo il suo celere allontanamento da Corleone”.

Salvo Riina, già condannato ad una pena di 8 anni e 10 mesi, interamente espiata, per reati commessi fino al lontano 2002, e sottoposto prima a sorveglianza speciale e poi a libertà vigilata, per ulteriori 8 anni, nel 2019 ha avuto revocata totalmente qualsiasi misura di sicurezza poiché, come da ordinanza del magistrato di sorveglianza di Pescara, ha "avuto una costante adesione al trattamento rieducativo e una seria revisione critica del suo trascorso, né vi sono elementi concreti, specifici e attuali per ritenerlo ancora vicino a organizzazioni criminali". "Può, quindi - si interroga il legale - il sindaco di un paese, e quindi, lo stesso consiglio comunale chiedere di allontanare e/o impedire di chiedere la residenza a un cittadino italiano, libero da ogni vincolo o prescrizione? Affermare pubblicamente che il Riina sia ancora pericoloso significa non credere alla rieducazione del reo e calpestare la nostra Costituzione; continuare ad accostare il suo nome al padre, significa avere pregiudizi e preconcetti indelebili".

Salvo Riina ha affidato poi un ultimo pensiero al suo legale: "Voglio essere Iasciato in pace e poter vivere tranquillamente la mia vita, seguendo il mio lavoro di autore e dedicare il mio tempo ai miei affetti e interessi, come una persona qualsiasi".