Salvini all'Ucciardone incontra gioielliere che uccise rapinatori: "Totale solidarietà"

Matteo Salvini, oggi atteso all'udienza del processo Open Arms che lo vede imputato, ieri dopo aver incontrato il nuovo sindaco Roberto Lagalla, ha fatto visita agli agenti della polizia penitenziaria del carcere dell'Ucciardone di Palermo. Il leader della Lega li ha ringraziati per la professionalità, l'impegno e il sacrificio. In occasione della visita, Salvini ha avuto modo di verificare la condizione di alcuni detenuti. Tra gli altri, il leader della Lega si è imbattuto nel gioielliere Guido Gianni che ha subìto una condanna definitiva a 12 anni per aver ucciso due dei tre malviventi che il 18 febbraio del 2008 avevano assaltato il suo negozio a Nicolosi minacciando di uccidere la moglie con una pistola poi risultata a salve. Salvini ha espresso a Gianni "totale solidarietà" e successivamente ha chiamato la famiglia dell'uomo per esprimere vicinanza.

Fonte: Dire