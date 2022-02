Salvini: "Torno a processo a Palermo il 4 marzo, intanto ne sbarcano a centinaia"

"Io torno a processo per “sequestro di persona” il 4 marzo a Palermo, per aver difeso i confini del mio Paese. Intanto ne sbarcano a centinaia, ma nessuno fa niente. Paura o incapacità?". A scriverlo su Twitter è Matteo Salvini, annunciando il prossimo appuntamento della vicenda giudiziaria che lo vede imputato nel capoluogo siciliano per il processo Open Arms.

Il leader della Lega ha postato anche un link di Agrigento Notizie, che riporta l'arrivo di 225 migranti in poche ore a Lampedusa. I fatti contestati al capo politico del Carroccio al processo di Palermo risalgono all'agosto 2019 quando l'imbarcazione della ong Open Arms rimase per giorni in attesa del permesso di Salvini,allora ministro dell'Interno, per far sbarcare i migranti dopo aver salvato 147 persone nel Mediterraneo.