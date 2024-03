"Salviamo le tartarughe": il Rotary incontra la scuola per parlare di ambiente

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Lavoro di squadra tra la commissione distrettuale "One Health" del Rotary 2110 Distretto Sicilia - Malta e l'istituto zooprofilattico di Palermo. La commissione presieduta da Alfredo Roccaro, porta avanti da qualche tempo un lavoro importante sulla "Salute a tutto campo". Quest'anno la sinergia con l'istituto zooprofilattico ha messo in atto una serie di incontri con le scolaresche siciliane. Il primo marzo scorso ha preso l'avvio il percorso "Salviamo le tartarughe" con l'istituto comprensivo "Rettore Filippo Evola" di Balestrate. Le insegnanti sono state brave nel preparare i bambini che hanno interagito positivamente. Paolo Monteverde, medico veterinario, si è confrontato con gli alunni delle classi quarte e quinte del plesso "Aldo Moro", presentando video e immagini riferite al mondo marino delle tartarughe, alle loro abitudini e ai pericoli a cui vanno incontro in un mondo antropico sempre meno rispettoso del naturale habitat marino. Ha illustrato il lavoro dell'istituto zooprofilattico che è rivolto allo studio delle malattie umane e animali e alla cura e alla tutela di alcune specie animali come le tartarughe. La tematica ha appassionato i giovani studenti che hanno posto tante domande e vari interrogativi su queste tematiche.

Presente Gianluca Gioia(componente dell'istituto zooprofilattico e socio Rotary Pa est). Ha coordinato l'incontro Selene Grimaudo, socia del Club Palermo Ovest, che ha creato e favorito un ponte di dialogo e scambio tra la scuola e il Rotary. Gli appuntamenti nell'istituto proseguiranno, concludendo il percorso con la produzione artistica a vario titolo da parte degli alunni e con la reintegrazione in mare, ad aprile prossimo, di una tartaruga curata dai veterinari dell'istituto che verrà liberata nelle spiagge di Balestrate.