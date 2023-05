Salvi gli stipendi dei dipendenti Amap, magistratura pronta a sbloccare le somme

Arrivano importanti segnali di speranza per i lavoratori Amap. "Abbiamo da poco avuto notizie dall'amministrazione comunale che la magistratura palermitana ha dato la disponibilità a sbloccare parte delle somme (quasi 3 milioni di euro) derivanti dai crediti che Amap vanta dal Comune di Palermo per poter pagare gli stipendi e procedere alle forniture necessarie per la continuità del servizio", dicono i segretari di Filctem Cgil Palermo Calogero Guzzetta, Femca Cisl Palermo Trapani Andrea Perrone, Uiltec Uil Sicilia Palermo Maurizio Terrani e il coordinatore provinciale di Federenergia Cisal Daniele Ciulla.

Si tratterebbe di "un primo passo avanti, in quanto al più presto gli stipendi potranno essere erogati". Ma la vertenza, avvertono, non è risolta, perché se non la si affronta in termini strutturali, e se non si trovano delle soluzioni a lungo termine, "a breve rischieremo di trovarci esattamente nella stessa condizione di oggi". I sindacati hanno confermato il sit in fissato per per domani alle 12 sotto Palazzo delle Aquile.