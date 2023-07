Operaio morto schiacciato dal crollo di un muro: condannati i fratelli, assolto il direttore dei lavori

Morì a 40 anni, schiacciato da una parete crollata in un edificio in cui stava eseguendo lavori di ristrutturazione a novembre del 2013. Per l'omicidio colposo di Salvatore Parisi, un operaio di 40 anni, la seconda sezione della Corte d'Appello ha deciso di confermare due condanne e di ribaltare invece il verdetto per un terzo imputato, l'ingegnere Giorgio Cerniglia, progettista e direttore di quei lavori, che qualche giorno fa è stato pienamente assolto, mentre in primo grado era stato condannato a un anno (pena sospesa). I giudici hanno accolto le tesi degli avvocati Sergio e Mario Monaco, che difendono il professionista.

La condanna - sempre a un anno con sospensione condizionale - è stata invece confermata per gli altri due imputati, Rosario e Antonino Parisi, fratelli della vittima, in quanto esecutori dei lavori di ristrutturazione per conto di una ditta di Belmonte Mezzagno. Il primo rimase peraltro gravemente ferito nell'incidente. La sentenza di primo grado era stata emessa dal giudice monocratico del tribunale di Termini Imerese l'8 novembre del 2021.

Il processo nacque al termine delle indagini dei carabinieri, avviate subito dopo il crollo della palazzina che l'impresa avrebbe dovuto demolire parzialmente e ristrutturare. Le procedure adottate però non sarebbero state sufficienti, secondo la Procura, a garantire la sicurezza all'interno del cantiere e ad evitare il crollo. I giudici adesso hanno stabilito che il direttore dei lavori non ha avuto alcuna responsabilità in relazione alla morte dell'operaio.