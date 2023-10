Il sindaco di Cerda finito sotto inchiesta fa un passo indietro: "Mi autosospendo dalla commissione Antimafia"

Il sindaco di Cerca nonché deputato regionale della Lega si autosospende dalla Commissione regionale Antimafia. Così ha deciso Salvatore Geraci dopo le polemiche scatenate dall’avviso di garanzia ricevuto poiché, secondo la Procura, avrebbe fatto pressioni sul comandante della polizia municipale del suo Comune affinché scrivesse al questore per ottenere la modifica del percorso previsto per la via Crucis che "imponeva un itinerario differente rispetto a quello tradizionale in quanto quest’ultimo prevedeva una sosta in piazza Generale Cascino, nei cui pressi risiedeva un soggetto appartenente alla criminalità organizzata". Diversi politici dell'opposizione hanno invocato le dimissioni di Geraci che però, in questo momento, ha deciso di fare un passo indietro solo come componente della Commissione.

"Lo faccio per senso di responsabilità e per rispetto dell’organismo parlamentare - afferma Geraci - che svolge funzioni importanti che concernono lo studio e l'inchiesta su fatti connessi alla legalità e alla lotta alla criminalità mafiosa. Per la mia attuale posizione di indagato per fatti che esulano dalla mafia, come risulta dagli atti dalla Procura di Termini e della Dda Palermo e come ribadito dal mio avvocato, e sebbene non ci siano automatismi per il disimpegno del ruolo di parlamentare membro dell'Antimafia per il quale sono compatibile ai sensi del regolamento approvato dalla stessa, ho ritenuto di autosospendermi per evitare che la strumentalizzazione da parte di qualche 'sciacallo' la faccia da padrona rispetto al mio diritto a difendermi".

Tante le reazioni nel mondo politico. Per esempio quella di Cafiero De Rao, parlamentare dei Cinquestelle, che ha chiesto l'istituzione di una commissione prefettizia al Comune di Cerda. Non ha tardato a rispondere lo stesso sindaco del Palermitano. "Ha affermato, diffandamandomi, che avrei voluto - spiega Geraci - che la processione del Venerdì sanato del 2022 passasse sotto casa di un boss. Risponderà ai giudici assieme ai suoi colleghi che hanno firmato l’interrogazione al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi".

Alle accuse mosse dai Cinquestelle, Geraci aveva già replicato tramite il suo avvocato: "A giugno del 2022 - aveva spiegato l'avvocato Vincenzo Lo Re, la Procura di Termini scriveva alla Dda di Palermo, chiedendo di valutare se nel procedimento a carico del sindaco di Cerda potevano emergere fatti di loro competenza e annunciava intercettazioni su tutti gli indagati. Nel gennaio 2023 la Dda scriveva alle procura di Termini per chiedere se erano emersi nuovi profili e questa rispondeva di no. Pertanto due Procure hanno escluso l’esistenza di condotte di rilevanza mafiosa e chi chiede lo scioglimento del Comune di Cerda non conosce le carte".

Più circoscritta la richiesta avanzata - e accolta oggi - dal presidente della stessa commissione, Antonello Cracolici, e dal vicepresidente, Ismaele La Vardera, che avevano chiesto a Geraci di autosospendersi. "I componenti della commissione antimafia - aveva dichiarato Cracolici - hanno il dovere di avere un supplemento di rigore rispetto all'ordinario. Hanno sottoscritto una dichiarazione di responsabilità con la quale affermano di non avere procedimenti penali e di non avere richieste di rinvio a giudizi. Questo riguarda tutti i deputati e quindi anche Geraci".Il deputato del Pd, appresa l’ultima decisione presa da Geraci, ha ritenuto apprezzabile l'autosospensione decisa dal sindaco di Cerda che evita "imbarazzi complessivi" alla Commissione.