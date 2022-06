VIDEO | L'Istituzione dentro... le istituzioni: "Da 34 anni metto la fascia ai sindaci, quante nottate con Orlando"

Totò Consagra, commesso di Sala delle Lapidi, ha messo piede per la prima volta a Palazzo delle Aquile nell'88, durante il primo mandato dell'ex sindaco: "22 anni con lui, è stata dura". Ora ha visto insediarsi anche Lagalla. Nel luglio dell'anno prossimo andrà in pensione. "Voglio vivere l'ultimo Festino, poi magari potrei buttarmi in politica"