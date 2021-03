Salvatore Ceraulo è il nuovo segretario generale dello Spi Cgil Palermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Eletto il nuovo segretario generale dello Spi Cgil Palermo. Salvatore Ceraulo, 67 anni, una lunga militanza nella Cgil, dove ha ricoperto ruoli nell'Inca, per vent'anni nella Fillea e dal 2013 nella segreteria dello Spi. A eleggerlo l'assemblea generale del sindacato dei pensionati presso il circolo Auser “Leonardo Sciascia” di via Nissa, 1. Prende il posto di Maria Concetta Balistreri, dal dicembre scorso passata alla guida dello Spi Cgil Sicilia.

Riconfermata la segreteria uscente con Emanuela Bortone, Marisa Cuccì, Cesare Ferrucci e con l'aggiunta di un nuovo ingresso, Giuseppe Guarcello. Gli anziani e i numeri altissimi dei morti per Covid tra Rsa, ospedali e case di riposo, le conseguenze della pandemia sulle categorie più deboli, con l'aumento di condizioni di povertà e di indigenza, il diritto all'assistenza e alle cure per tutti, una campagna vaccinale seria e veloce, il diritto al lavoro, la riforma del fisco e la difesa del potere d'acquisto delle pensioni: questi alcuni degli argomenti al centro della relazione del neo segretario Salvatore Ceraulo.

“Posso dire in quasi cinquant'anni di militanza di avere avuto la Cgil come maestra di vita, condividendone valori e ideali e tutte le battaglie sul lavoro e la dignità della persona – ha detto Ceraulo – Vertenze sul lavoro che intendiamo come Spi rilanciare perché senza il lavoro non si pagano le pensioni. Così come, chiediamo una contrattazione territoriale sui temi della sanità, dell'assistenza, della cura, della vivibilità, dei trasporti e delle tariffe, per un welfare di territorio che guardi all'inclusione sociale. Al governo nazionale chiediamo una legge quadro per garantire l'autosufficienza delle persone anziane, che vivono sole e in condizioni di disagio, un'emergenza di cui nessuno parla”.