Salvatore Bivona alla guida del Lions Club Palermo Monte Pellegrino per l’anno sociale 2023/2024

Salvatore Bivona è il nuovo presidente del Lions Club Palermo Monte Pellegrino. Succede a Rosa Agnello, che ha ricoperto la carica nell’anno sociale 2022/2023. Palermitano, di professione commercialista, impegnato nell’ambito del sindacato datoriale – è il presidente della CIDEC, Confederazione Italiana Esercenti Commercianti, a Palermo e in Sicilia – vanta una lunga esperienza nel mondo lionistico e del volontariato. “Sono consapevole e orgoglioso – afferma Salvatore Bivona –dell’importanza che una grande organizzazione come il Lions Club International riveste attraverso l’articolazione territoriale dei Clubs, impegnati in azioni di solidarietà e sensibilizzazione, con i services e le varie iniziative culturali e sociali”. Già pronta la squadra che affiancherà il nuovo presidente: a ricoprire il ruolo di primo e secondo vicepresidente saranno rispettivamente Valentino Amato e Maddalena Rizzo, mentre Luca Brancato sarà il nuovo segretario. Francesco Rizzuto è stato designato in qualità di tesoriere mentre a Nella Maniaci è stato affidato il ruolo di cerimoniere.