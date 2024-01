Il gelataio fiancheggiatore dei Graviano si candida alle Europee: Salvatore Baiardo correrà con la Dc di Sandri

E' ufficiale: Salvatore Baiardo, il gelataio piemontese ma di origine palermitana, che ha curato la latitanza dei boss stragisti di Brancaccio, Giuseppe e Filippo Graviano, scende in campo e si candiderà alle prossime elezioni europee con la Democrazia Cristiana libertas nel collegio Sicilia-Sardegna. "Il 2 e il 3 febbraio - conferma Baiardo a PalermoToday - annunceremo le candidature a Roma".

Tutto è nato da un post su Facebook dello stesso Baiardo - diventato molto noto alle cronache dopo aver partecipato ripetutamente alla trasmissione "Non è L'Arena" di Massimo Giletti, poi soppressa, dove era stato dato spazio anche alle sue presunte "profezie" legate alla cattura di Matteo Messina Denaro - in cui compare proprio con lo scudo crociato alle spalle. Il caso ha attirato l'attenzione del deputato di Sud Chiama Nord Ismaele La Vardera che ha ritenuto la sua scelta un atto "grave e lesivo della legalità". Compiendo però uno strafalcione e lanciando un appello al segretario dell'Udc, Lorenzo Cesa, che con la vicenda non c'entra nulla.

"La Vardera non sa neppure dove sta di casa lui e tira in ballo Cesa che non c'entra nulla", ha commentato Baiardo contattato da PalermoToday. Infatti il partito di riferimento è la Dc libertas di Angelo Sandri. La Vardera, dopo la smentita di Cesa, ha quindi aggiustato il tiro: "Troppi scudi crociati in giro, mi sono confuso, ma non cambia il fatto che occorre fare chiarezza sulla candidatura di Baiardo. La stessa domanda che avevo posto a Cesa la giro a Sandri: sa che fra le sue fila in Sicilia avrebbe un candidato che ha una storia piena di zone d'ombra e vicino ai boss Graviano?".

Salvatore Baiardo, gelataio di Omegna, in Piemonte, è stato condannato per favoreggiamento aggravato perché ha curato la latitanza dei Graviano, catturati a Milando nel 1994. Già in quel periodo aveva reso dichiarazioni alla Dia di Firenze - dove si indaga tuttora sui mandanti occulti delle stragi - ma le sue rivelazioni non trovarono riscontri e non confluirono in alcun procedimento giudiziario perché, di fatto, non furono ritenute credibili. E' un personaggio ben noto ai magistrati che, periodicamente, ricompare sulla scena mediatica con rivelazioni apparentemente dirompenti: oltre che della cattura di Messina Denaro, ha parlato per esempio dell'agenda rossa del giudice Paolo Borsellimo, mai ritrovata, sostenendo che ne esisterebbero diverse copie, ma ha pure affermato che Giuseppe Graviano il giorno della strage di via D'Amelio, il 19 luglio 1992, si sarebbe trovato con lui, nella sua gelateria piemontese, dando quindi un alibi al mafioso un alibi.