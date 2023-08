"Fatemi vedere mia figlia o mi ammazzo", cinquantenne minaccia il suicidio: salvato dalla polizia

Era sul tetto di edificio, pronto a gettarsi nel vuoto qualora l'ormai ex compagna non gli avesse consentito di vedere la loro bambina nata 6 giorni prima. E probabilmente lo avrebbe fatto se non fossero intervenuti tempestivamente i poliziotti per bloccarlo e portarlo in salvo. E’ successo ieri in via Porta di Mare, tra Partanna e Mondello, dove gli agenti delle volanti hanno soccorso, portato in ospedale e poi arrestato per evasione un cinquantenne che minacciava di suicidarsi.

Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale, raccogliendo una segnalazione arrivata tramite il 112 alla centrale operativa, sono arrivati intorno alle 19 ai piedi di una palazzina a tre piani. Il cinquantenne, che abita lì vicino e sino a ieri sottoposto agli arresti domiciliari, si trovava a cavalcioni sul cornicione. "Se non mi fate vedere mia figlia m'ammazzo", avrebbe urlato mentre passanti e poliziotti cercavano di farlo ragionare.

Mentre alcuni agenti sono rimasti in strada mantenendo il contatto con il cinquantenne, altri si sono avvicinati a lui raggiungendo il tetto di un edificio vicino. Dopo vari tentativi di far dissuadere l'uomo, i poliziotti sono riusciti a rintracciare l'ex compagna. La donna, dopo l'iniziale resistenza, ha raccontato della fine della loro relazione e del fatto che l'ex non avesse neanche riconosciuto la loro ultima bambina.

Su richiesta della polizia la donna si è fatta vedere in strada, con la bambina in braccio. Approfittando del momento di distrazione uno degli agenti, rischiando anche la propria vita, si è avvicinato al cinquantenne e lo ha abbracciato per evitare che potesse lanciarsi nel vuoto. Una volta immobilizzato l’uomo è stato prima portato al pronto soccorso di Villa Sofia per accertamenti e poi, su disposizione del pm Andrea Fusco, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere.