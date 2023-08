Barcarello, si allontanano in sup e non riescono a rientrare: salvati 5 bagnanti

Sono usciti in sup, partendo da Barcarello, si sono allontanati troppo e, a causa della corrente marina, si sono ritrovati al largo in difficoltà. Cinque bagnanti sono stati soccorsi nella serata di ieri e riportati a riva.

Tutto è iniziato con una segnalazione arrivata alla sala operativa della Guardia costiera. Immediatamente è partita una motovedetta della capitaneria di porto che ha avvistato le cinque persone in pericolo con i sup. I militari hanno tratto in salvo i bagnanti e li hanno trasportati al porticciolo di Mondello.

La Guardia costiera lancia un appello "ad essere più prudenti, soprattutto in caso di avverse condizioni meteomarine, controllando tutte le dotazioni di bordo e consultando preventivamente le previsioni prima di ogni uscita in mare".