Maltempo a Cefalù, donna cade dalla banchina: soccorsa da due militari della guardia costiera

Era caduta dalla banchina e, a causa delle onde, non riusciva più a tornare sulla terraferma. Una donna è stata soccorsa alcuni giorni fa da due militari dell’ufficio locale marittimo di Cefalù nel porto di Presidiana. "Il tempestivo intervento degli uomini della guardia costiera - si legge in una nota - è stato determinante per evitare conseguenze che sarebbero potute essere ben peggiori". Per la protagonista dell'incidente, affidata al personale medico per accertamenti, solo tanta paura e qualche escoriazione.

La donna infatti era caduta accidentalmente per via dei continui spostamenti della struttura galleggiante. "I militari non hanno esitato, a rischio della loro incolumità, a tirare fuori dall’acqua la malcapitata e a prestarle le prime cure del caso. Il personale dell’Ufficio locale marittimo di Cefalù, nonostante il temporaneo accentramento presso il superiore Comando di Termini Imerese continua giornalmente a garantire la sua presenza sul territorio e lo svolgimento dei pertinenti servizi d’Istituto".