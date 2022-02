Ponte Oreto, uomo minaccia di buttarsi ma la polizia lo salva

E’ una scena purtroppo già vista, ma per fortuna questa volta con un lieto fine grazie all’intervento dei poliziotti. Che prima lo hanno ascoltato, ma quando sembrava che volesse lanciarsi lo hanno afferrato e messo in sicurezza, riportandolo in strada per poi affidarlo alle cure dei sanitari.

È successo ieri sera al ponte Oreto. Gli agenti del commissariato di zona sono intervenuti dopo le segnalazioni di alcuni passanti che avevano visto un uomo poco più che cinquantenne a cavalcioni sul parapetto, con una gamba che penzolava. E così lo hanno trovato al loro arrivo i poliziotti.

L’uomo piangeva e minacciava di buttarsi giù dal ponte. A un certo punto si sarebbe sporto rischiando di cadere, ma gli agenti si sono prontamente lanciati su di lui abbracciandolo e riuscendo a metterlo in salvo. Il cinquantenne, ancora sotto choc, è stato poi portato in ospedale per accertamenti.