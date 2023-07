VIDEO | Allarme a Balestrate, mancano i bagnini nelle spiagge: "Ogni giorno un salvataggio"

L'ultimo episodio, domenica scorsa, quando un ragazzo si è ritrovato in balie delle onde nello specchio d'acqua di fronte al tratto ovest del lungomare Felice D'Anna. E' intervenuto il personale di un lido privato per riportare a riva il giovane

Per il secondo anno consecutivo, mancano i bagnini nelle spiagge libere di Balestrate. Ed è allarme lungo il litorale: "Ogni volta che il mare è mosso, per adesso quasi ogni giorno, qualcuno non riesce a rientrare a riva e scatta il panico". Fortunatamente al momento tutti i bagnanti, in situazione di pericolo, sono stati salvati sia da altre persone che si trovavano in spiaggia, sia dai bagnini dei lidi privati.

L'ultimo episodio si è verificato domenica scorsa nello specchio d'acqua di fronte alla spiaggia ovest del lungomare Felice D'Anna. Un giovane all'improvviso si è ritrovato in balia delle onde, non lontano dalla battigia. Chi era in spiaggia, vedendo il ragazzo in difficoltà, ha lanciato l'allarme. E' così scattato il provvidenziale intervento del personale del parco acquatico Splash, che è riuscito a mettere in salvo il giovane.