Donna minaccia di lanciarsi dal ponte Corleone, interviene un passante: salvata dai carabinieri

Era a cavalcioni sul parapetto e sembrava pronta a lasciarsi cadere, ma grazie all'intervento di un passante e dei carabinieri il peggio è stato evitato. Paura intorno alle 7 di questa mattina sul ponte Corleone dove una donna di circa 40 anni ha tentato il suicidio. A lanciare l'allarme è stato un uomo che, notando la scena, con grande senso civico si è fermato, ha chiamato il 112 e si è avvicinato a lei cercando di rassicurarla e di prendere tempo.

In poco tempo è arrivata una pattuglia del Nucleo radiomobile che ha preso in mano la situazione. I militari hanno continuato l'opera di convincimento cercando di calmare la donna, avvicinandosi anche loro al bordo del ponte per instaurare un dialogo e portarla al sicuro. In un secondo momento la donna è stata affidata ai sanitari del 118 ma fortunatamente nessuno ha riportato lesioni. Ignote le ragioni che avrebbero spinto la donna verso l'estremo gesto.

Si ricorda che c'è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto. E' "Helpline-Telefono giallo", progetto per la prevenzione del suicidio realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’Afipres Marco Saura, l'Associazione famiglie Italiane prevenzione suicidio. Al numero gratuito 800.011110 rispondono operatori qualificati e opportunamente formati. Dell’equipe fanno parte psicologi, sociologi, psicoterapeuti e tecnici della riabilitazione psichiatrica.