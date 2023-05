Cane si sporge dalla veranda e resta incastrato nei fili della biancheria: il salvataggio in extremis

Mentre la sua padrona non è in casa, un cane è riuscito ad aprire la veranda e a uscire dalla finestra dell'appartamento del sesto piano in via Montecarlo, rimanendo incastrato tra i fili della biancheria. Solo il salvataggio in extremis di un operatore su fune è riuscito a scongiurare la tragedia. E' successo ieri in un palazzo nella zona di viale Francia, dove una ditta sta effettuando alcuni lavori di ristrutturazione.

E' metà mattinata quando dal posteggio uno degli operai della ditta che effettua interventi di ristrutturazione tramite corde vede il cane sporgersi dal balcone. "Non c'abbiamo pensato un attimo - racconta a PalermoToday Fabrizio Di Maio, 33 anni, l'uomo che si è arrampicato per salvare Lola, questo il nome del meticcio - e nonostante in quel momento non stessimo lavorando, ci siamo apprestati ad allestire un ancoraggio nel minor tempo possibile".

Il cane, di media stazza, è rimasto per qualche minuto sospeso nel vuoto. "Si muoveva - spiega ancora - e stava iniziando a cedere per la fatica. Il portiere dello stabile ha subito chiamato la padrona di casa, ma non potevamo aspettare. Lola stava iniziando a cedere per la fatica. Ma in poco tempo, grazie a questo ancoraggio di fortuna, sono riuscito a spingerla dentro casa e a scongiurare il peggio".

A salvataggio effettuato dalla strada si è così alzato un lunghissimo applauso. "Sono stati minuti di panico - conclude - avevo il cuore in gola e tantissima paura. Ho esperienza sulle funi, ma mai prima d'ora mi era capitata una cosa simile. Mi sono detto di mantenere calma e sangue freddo. Un ancoraggio minimo, difficile da gestire. La padrona di Lola, tornata di corsa a casa sotto choc, ha provato a sdebitarsi. Ma non voglio nulla in cambio. Lo rifarei altre cento volte".