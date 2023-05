/ Via Liegi

Legato con una catena sotto la pioggia e senza cibo, i vigili salvano un cane a Carini

E' stato ribattezzato Giove l'animale che secondo i vicini piangeva da almeno 24 ore. La polizia municipale è entrata nell'area, in via Liegi, e ha liberato il cane. I proprietari di quell'appezzamento sono stati denunciati per maltrattamenti e abbandono