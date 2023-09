Il questore Laricchia si trasferisce a Roma e saluta: "Grazie Palermo, è stato un onore"

Ha voluto ringraziare tutti, presenti e non. Dai vertici delle istituzioni locali ai comandanti delle altre forze dell’ordine senza tralasciare nessuno, ma soprattuto ha salutato i "suoi" agenti per il lavoro svolto per tentare di mantenere l'ordine in città, per assicurare. Dopo tre anni alla guida della polizia di Palermo, il questore Leopoldo Laricchia lascia la Sicilia per trasferirsi a Roma. L'ormai ex questore è stato collocato in posizione fuori ruolo per assumere le funzioni di dirigente dell’ispettorato alla Camera dei deputati. Al suo posto arriverà Maurizio Vito Calvino che torna nel capoluogo dove ha già diretto alcuni commissariati e la squadra mobile.

"E’ stato un grande onore e un prezioso privilegio - ha detto il questore Laricchia durante il discorso di commiato letto nell’aula magna della caserma Lungaro - far parte della questura dove hanno presentato servizio, sacrificando la loro vita, quegli stessi uomini il cui sacrificio fu alla base della mia motivazione di lasciare le esperienze lavorative pregresse e fare il concorso da commissario di polizia. Un incarico che ho affrontato con impegno, mettendo a disposizione della città, della provincia, delle sue istituzioni, di tutti i cittadini onesti e di tutte le donne e gli uomini che mi sono stati affidati, la professionalità e l’esperienza acquisite negli anni".

Nel suo lungo discorso il questore Laricchia ha ricordato vari passaggi degli ultimi tre anni, ripercorrendo brevemente i principali risultati investigativi ottenuti ma accennando anche ai problemi riscontrati in una città a tratti difficile come Palermo. "Il dovere di ogni funzionario dello Stato - ha detto - si sostanzia nel rendere la pubblica amministrazione sempre più efficiente a esclusivo vantaggio dei cittadini che in essa confidano". Poi ha aggiunto: "Ho cercato, dal canto mio, di comunicare, o meglio di testimoniare, a tutti i miei collaboratori, indipendentemente dalla qualifica, dal ruolo, dalla funzione, il principio dell’assunzione di responsabilità, nelle decisioni e nelle azioni a cui ciascuno è chiamato nell’adempimento del servizio".

Dopo l’applauso con cui i presenti hanno salutato il questore, sul palco è salito il sindaco Roberto Lagalla che gli ha consegnato una targa. "Desidero rivolgere il mio più sincero ringraziamento, anche a nome dell’Amministrazione comunale e della città, al signor questore Leopoldo Laricchia per i suoi tre anni di instancabile impegno a Palermo, volto alla tutela della sicurezza pubblica e per le iniziative della polizia di Stato a servizio della comunità. Lo ringrazio per il costruttivo clima di collaborazione che si è instaurato con l’amministrazione e a lui va il mio augurio di buon lavoro per l’incarico che andrà ad assumere".