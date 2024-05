Estumulazioni ferme perché il medico dell'Asp è in malattia, a Misilmeri le bare si accumulano in deposito

Quindici salme in deposito perché l'ufficiale sanitario dell'Asp che dovrebbe procedere all'estumulazione delle sepolture è in malattia e nessuno può sostituirlo. Succede al cimitero in contrada Roccapalumba di Misilmeri. Oltre un mese di tira e molla tra l'amministrazione e il Dipartimento di prevenzione dell'Asp: il medico incaricato ad assistere al servizio di spurgo infatti sarebbe dovuto essere sostituito, ma così non è stato. E le salme sono rimaste lì, in attesa di una degna sepoltura. Uno stallo che dovrebbe sbloccarsi già domani. L'azienda sanitaria provinciale manderà a Misilmeri due medici del dipartimento prevenzione che, insieme alla ditta Zimmardo, procederanno allo spurgo.

Intanto il disagio, con salme in attesa perfino da febbraio, ha coinvolto anche gli altri comuni del distretto. Non solo a Misilmeri, perché anche a Baucina, Bolognetta, Campofelice di Fitalia, Cefalà Diana, Ciminna, Godrano, Marineo, Mezzojuso, Ventimiglia di Sicilia e Villafrati non si può seppellire. "E mio padre - dice a PalermoToday Francesca Lo Voi - è abbandonato lì da marzo, senza poter dare a noi familiari la possibilità di andare a pregare e mettere un fiore sulla sua tomba".

A fare il punto della situazione è il sindaco di Misilmeri, Rosario Rizzolo. "Il medico che è il responsabile di prevenzione - spiega - è andato in malattia, ma dall'Asp non hanno provveduto a mandarci un sostituto. Ho sollecitato più volte il disagio, perché era necessario che ci dessero in tempi brevi un supplente, perché le salme non possono stare in deposito. Il Comune è pronto con la ditta incaricata al servizio di estumulazioni. Un problema che investe tutto il sistema sanitario e che poteva essere risolto prima ancora che si trasformasse in un problema".

Secondo l'ordinanza sindacale, lo spurgo delle sepolture dovrebbe avvenire entro il 16 maggio. Poi, complice il caldo estivo, le operazioni si stoppano per poi riprendere in autunno. "Ma per problemi igienico-sanitari - dice l'assessore al ramo Angelo Arnone - faremo un'ordinanza di somma urgenza, autorizzando l'estumulazione. Nessuna salma può restare in deposito. Non siamo stati fermi per volontà del Comune, anzi la ditta incaricata ci ha già sollecitato. Le congregazioni hanno un numero definito di posti per ospitare nuove salme, non possono far altro che estumulare salme che hanno più di 25 anni. E' uno di quei servizi per cui il Comune non può sostituirsi: abbiamo bisogno dell'ufficiale sanitario".