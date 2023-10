Incendi, a Brancaccio la sala operativa regionale unica: lavori in due fasi nei locali ex Asi

Recuperare i locali del centro direzionale ex Asi di Brancaccio, oggi vandalizzati e in stato d'abbandono, per accorpare le sale operative regionali della Protezione civile e del corpo forestale. L'unificazione - pianificata dal dirigente generale Salvo Cocina e approvata dalla Giunta regionale - è dettata dalle di entrambe le sale operative e da locali non proprio adeguati. La Soris (Sala operativa regionale integrata siciliana) della Protezione civile, a causa di pensionamenti e decessi, è passata da 29 a 14 operatori; mentre la Soup del Corpo forestale, che gestisce tra le altre cose il numero di emergenza "1515", per cinque mesi (da maggio a ottobre), periodo in cui è più alto il rischio incendi, conta mediamente da 10 a 15 operatori.

Da qui l'esigenza di una "conseguente, necessaria, riorganizzazione" degli addetti che, scrive Cocina, "entro poco tempo e in via temporanea" si trasferiranno in una delle attuali sedi (via Abela o via Bonanno), non prima di un periodo di formazione per assimliare l'uso dei due sistemi informatici usati. Frattanto la Regione darà il via all'iter burocratico per i lavori all'ex Asi di Brancaccio, passato all'Irsap dopo la riforma delle aree industriali.

La ristrutturazione e la manutenzione straordinaria dei locali di via Ferruzza. destinati a ospitare la sala operativa unica regionale per il potenziamento del sistema antincendio, avverranno in due fasi: prima gli interventi più urgenti per la realizzazione della sala operativa unica regionale con locali annessi per circa 500 metri quadri e parte dell'autorimessa e degli spazi esterni. "Occorre realizzare oltre ai lavori edili, tutti gli impianti elettrici, di climatizzazione e la rete dati. Si stima un costo complessivo di 700 mila euro comprimibile in 6 mesi", stima il dirigente generale della Protezione civile.

La seconda fase interesserà la ristrutturazione dei locali adibiti a ufficio per circa 1.400 metri quadri, dell'intera autorimessa (circa 3.500 metri quadri) e degli spazi esterni. Per questi lavori è stato preventivato un costo di 6 milioni e un tempo di 12 mesi.