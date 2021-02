Sais trasporti, torna il collegamento pomeridiano con Palermo dal centro storico di Petralia Soprana

La Sais Trasporti riattiva le fermate pomeridiane da e per Palermo nel centro storico di Petralia Soprana. A darne notizia è il presidente del Consiglio Leo Agnello che assieme al sindaco Pietro Macaluso "ringraziano l’azienda Sais Trasporti per la disponibilità e sensibilità". "Erano ormai mesi - si legge in una nota diramata dagli uffici del Comune madonita - che dal centro storico del Borgo più bello d’Italia non si poteva partire ed arrivare in orario pomeridiano da Palermo. Dopo varie sollecitazioni, da oggi, l’azienda SAIS Trasporti ha ripristinato le fermate collegando in modo agevole il centro storico di Petralia Soprana con il capoluogo sia in orari mattutini che pomeridiani. Tutti gli orari sono consultabili sul sito www.saistrasporti.it".

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Palermo usa la nostra Partner App gratuita !