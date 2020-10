Sempre più aerei Ryanair su Palermo: da dicembre tre nuove rotte

Ryanair punta ancora su Palermo. La compagnia aerea low cost ha annunciato che aggiungerà 9 nuove rotte nazionali "a seguito della domanda record da parte dei consumatori italiani". Tra le nuove rotte ci sono anche: Brindisi-Palermo, Cagliari-Palermo e Palermo-Trieste.

"Siamo lieti di annunciare 9 nuove rotte nazionali in Italia, operative a partire dal primo dicembre 2020 - dice Jason Mc Guinnes, direttore commerciale di Ryanair - L'Italia è uno dei maggiori mercati di Ryanair e vogliamo continuare a sostenere la ripresa economica, la connettività regionale e il turismo in tutto il Paese. I clienti italiani di Ryanair possono ora prenotare una vacanza sul territorio nazionale fino a marzo 2021 beneficiando di 9 nuove rotte, con le tariffe più basse e con una nuova serie di misure sanitarie che Ryanair ha implementato per proteggere i suoi clienti e l'equipaggio. Per festeggiare, abbiamo lanciato un’offerta speciale con tariffe disponibili a partire da soli 9 euro e 99 centesimi per i viaggi tra dicembre e fine febbraio, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di mercoledì (21 ottobre)".