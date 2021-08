Più facile raggiungere Lisbona da Palermo, Ryanair attiva volo diretto

Dall'1 novembre prossimo sarà possibile volare da Palermo a Lisbona con Ryanair. È la prima volta che la Sicilia è collegata al Portogallo con un volo commerciale diretto. "La rotta da e per Palermo - dicono dalla compagnia - è una delle novità che la compagnia low cost lancia per la prossima stagione invernale. Questo contribuirà a potenziare il traffico aereo e contribuirà alla ripresa dell'industria del turismo e sosterrà il turismo mentre l'Europa riapre e i tassi di vaccinazione continuano ad aumentare". Voli (previsti il lunedì e il venerdì) già in vendita

I passeggeri possono usufruire dell’offerta “Zero Supplemento Cambio Volo”, fino alla fine di dicembre 2021, nel caso in cui i loro piani dovessero subire modifiche. Ryanair attiverà il collegamento con Lisbona anche da Alghero, Bari e Bologna.

"In qualità di maggiore compagnia aerea italiana, siamo lieti di continuare a supportare la crescita regionale nonostante le sfide imposte dalla pandemia di Covid 19 - dice Chiara Ravara, Head of Sales & Marketing Ryanair - Siamo felici di aggiungere ancora più voli settimanali tra l'Italia il Portogallo. Ciò contribuirà a incrementare il traffico aereo e a supportare la ripresa del settore turistico mentre i programmi di vaccinazione continuano e l'Europa riapre. Con la consapevolezza che le restrizioni legate al Covid cambiano regolarmente, i clienti Ryanair possono ora prenotare la loro meritata vacanza con la certezza che se i loro piani dovessero cambiare, possono spostare le date di viaggio due volte senza pagare il supplemento di cambio volo fino alla fine di dicembre 2021, e pagando solo l’eventuale differenza di prezzo tra il volo originale ed il nuovo volo".