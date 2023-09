VIDEO | Caro voli, Ryanair dialoga con Schifani: "Bene le indagini dell'Antitrust, noi siamo la soluzione e non il problema"

Il ceo dell'azienda irlandese ha incontrato questa mattina il presidente della Regione. Otto le tratte tagliate per l'Isola dopo lo scontro con il governo. Lanciate nuove rotte internazionali e un'offerta speciale, con biglietti a 19,90 euro, per chi prenota entro il 22 settembre

"Siamo favorevoli alle indagini dell'Antitrust, noi non siamo il problema ma la soluzione". Sono le parole dell'amministratore delegato di Ryanair Eddie Wilson, intervenuto questa mattina in conferenza stampa per annunciare novità e offerte per la stagione invernale. Un'occasione per affrontare il tanto discusso tema dello scontro con il governo nazionale sul tetto massimo dei biglietti e dell'apertura delle indagini dell'Antitrust sulla low cost irlandese che - secondo il garante della concorrenza - avrebbe abusato del suo potere di mercato.

“Noi guardiamo a favore - ha detto Wilson - a qualsiasi indagine che finalmente faccia chiarezza su qualsiasi mancanza di trasparenza da parte degli Ota (Online Travel Agencies). Noi non abbiamo alcun problema a dare dati in trasparenza. Speriamo che si estenda anche su altri aspetti - aggiunge - ad esempio le Ota che non danno i dettagli del passeggero. Noi non possiamo rimborsare direttamente i passeggeri perché loro non forniscono email o i numeri della carta di credito. E questa è una indicazione dell’Ue che viene disattesa”.

E sono otto in Sicilia, come annunciato già nei giorni scorsi, le tratte tagliate dopo lo scontro con il governo. Via le tratte domestiche Palermo-Forlì e Palermo-Cuneo, Trapani-Treviso e Trapai-Pisa, e quelle da Comiso dirette a Fiumicino, Malpensa, Pisa e Trapani. Annunciate inoltre nuove rotte internazionali per Parigi Beauvais, Tirana, Praga, Bucarest Otopeni e Norimberga. Offerta speciale per l'inverno, con voli da 19,90 euro, per chi prenota entro il 22 settembre.

E sembrerebbe essersi aperto anche un dialogo con il presidente della Regione Renato Schifani, che nei mesi scorsi aveva più volte attaccato la compagnia sul tema del caro voli. Proprio questa mattina il governatore ha ricevuto a Palazzo d'Orleans l'amministratore delegato e il country manager di Ryanair per affrontare il tema del posizionamento della compagnia nel mercato dell'Isola.

"Ringrazio mr Wilson per la cortese visita. Ho ascoltato con attenzione - dichiara il presidente Schifani - l'analisi delle attività svolte in passato dal vettore che ha portato in Sicilia milioni di passeggeri, contribuendo alla crescita delle presenze turistiche straniere e nazionali sull'Isola. Ho, inoltre, preso atto dei nuovi programmi di investimento della compagnia. Sono pienamente cosciente dell’importante ruolo che Ryanair riveste nel mercato italiano e soprattutto in quello siciliano - sottolinea il governatore - per questo ho accolto la richiesta di un incontro che potrebbe segnare l'avvio di una nuova stagione di dialogo nell'interesse dei siciliani e di quanti vogliono venire a visitare la nostra regione. È chiaro che il nostro obiettivo era e rimane quello di garantire prezzi più accessibili per il trasporto aereo e, per questo, il mio governo continuerà a fare in modo che venga favorita la libera concorrenza e contrastato ogni episodio di inaccettabile aumento dei prezzi. Valutiamo anche l'ipotesi di avviare un tavolo tecnico per un confronto costante e costruttivo".

"Ringrazio il governo e il ministro Urso - conclude Schifani - per quanto fatto finora sul problema del caro-voli. Prendo atto di un nuovo passo sul tema da parte dell’esecutivo nazionale e apprendo con soddisfazione il fatto che verranno dati maggiori poteri all’Antitrust. Proprio a questa Autorità ci siamo subito rivolti per segnalare la discriminazione dei prezzi sul trasporto aereo che subisce la Sicilia".