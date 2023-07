Russo (Confintesa): "Incontro con i vertici della Regione per la riqualificazione del personale categoria A e B"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ieri pomeriggio, presso la Presidenza della Regione Siciliana, a seguito della nostra richiesta di Assemblea una delegazione è stata ricevuta dal Capo di Gabinetto Dott. Sammartano e dal Segretario Particolare Dott. Marcello Caruso del Presidente della Regione Siciliana durante il quale la scrivente O.S. ha ribadito l'urgenza di procedere sia alla riclassificazione di tutto il personale del comparto nell'ambito di una nuova organizzazione amministrativa della Regione Siciliana che al necessario adeguamento economico in misura pari a quello previsto dal contratto delle Funzioni Centrali. Il Capo di Gabinetto ha spiegato i motivi per cui non sono stati appostati in Bilancio gli stanziamenti per la “Riclassificazione/Riqualificazione” giustificando tale mancanza per le alte probabilità di impugnativa della norma. Lo stesso Dott. Sammartano ha ribadito che le stesse somme verranno appostate nella prossima finanziaria in modo tale da evitare l' impugnativa.

La delegazione composta dal Segretario Regionale Dott. Antonio Russo e dai componenti della Segreteria Regionale Dott. Cataldo Nivoli e Dott. Antonio Damiano hanno ribadito che la nuova riorganizzazione amministrativa della Regione Siciliana non deve essere considerata “progressione verticale” in quanto la progressione verticale è il secondo Step previsto dai due contratti 2019/2021 già firmati per le Funzioni Centrali ed Enti locali e sarà in questo step dove serviranno gli stanziamenti adeguati. Il Dott. Sammartano ci ha assicurato che in tempi brevi verranno nominati i vertici ARAN e a quel punto abbiamo rappresentato che vogliamo che vengano date direttive precise all’ARAN affinché venga recepito il Contratto delle Funzioni CENTRALI. Abbiamo messo in evidenza che nella trasposizione dalle attuali 4 categorie alle future 3 aree vengano riconosciute le competenze acquisite e i titoli di studio come prevede la norma nazionale, in modo da dare la possibilità anche ai colleghi di categoria “A” non in possesso di diploma o laurea di transitare nell’Area 2 Assistenti delle funzioni centrali. Il Dott. Sammartano ha concluso chiedendoci di trasmettergli nel più breve tempo possibile la nostra proposta.