Ruspe sul lungomare di Carini: demoliti due edifici abusivi occupati illecitamente

Anche questa mattina ruspe in azione sul lungomare di Carini per demolire due edifici abusivi occupati illecitamente. A comunicarlo è stato il sindaco Giovì Monteleone. "A seguito di una mia ordinanza sindacale gli occupanti (che avevano già altre case) sono stati fatti allontanare così da poter consentire la demolizione in sicurezza - spiega il primo cittadino -. Adesso è in corso la rimozione dei detriti per il ripristino e la fruizione, da parte di tutti, di un bene preziosissimo: il nostro mare".

