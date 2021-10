Tutti pazzi per la ruota panoramica davanti al Politeama: gli scatti dei lettori

Il maltempo e la pioggia, soprattutto di ieri sera, hanno impedito solo relativamente a palermitani e turisti di salire sulla grande ruota panoramica sistemata in piazza Ruggero Settimo. L'attrazione, che è stata messa in funzione giovedì, resterà nel cuore della città, proprio davanti al Politeama, fino a stasera.

Tantissime le fotografie che i lettori di PalermoToday hanno deciso di inviare alla redazione: ne pubblichiamo alcune in allegato a questo articolo. La ruota, simbolo della campagna della Campari "Aperol togheter we can cheer", ha sollevato un vespaio di polemiche tra favorevoli e contrari. Nonostante si trovi proprio ai piedi della statua di Ruggero Settimo e offuschi completamente uno dei più bei teatri del Paese, l'attrazione ha comunque ottenuto l'ok dalla Sovrintendenza ai beni culturali, ma con l'imposizione da parte dell'assessorato regionale al ramo, di provvedere al restauro di un monumento per ripagare la città "del temporaneo disagio".

E' stato individuato il Palchetto della musica di piazza Castelnuovo (l'area, dopo la petizione di PalermoToday lanciata assieme all'associazione GiuniRussoArte, è stata intitolata alla cantautrice palermitana Giuni Russo) e gli organizzatori dell'evento Aperol verseranno circa 25 mila euro per consentirne la pulizia. Le maestranze, invece, saranno individuate dalla Sovrintendenza.

L'evento, come ha rimarcato il sindaco, Leoluca Orlando, consente anche di dare visibilità alle bellezze della città (sono stati realizzati alcuni spot in cui si vede proprio lo scorcio sul Politeama). Esattamente com'è accaduto con lo spot della Red Bull. Anche se una fetta della città storce il naso. Le foto che pubblichiamo sono di chi invece ha certamente apprezzato.