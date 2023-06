La ruota panoramica di Mondello, iniziato il montaggio della grande attrazione dell'estate

La nuova ruota panoramica di Mondello sta per diventare realtà. Il montaggio della grande installazione che promette di diventare una delle principali attrazioni dell'estate palermitana tra selfie e tappe turistiche è già iniziato: domani la conferenza stampa di presentazione, l'inaugurazione e l'apertura alla città fino al 30 settembre.

Una struttura alta 32 metri che sorge proprio di fronte al mare, in viale Regina Elena, davanti all'antico stabilimento balneare. L'area che la ruota andrà a occupare, circa 310 metri quadrati di superficie, costeggerà la spiaggia in quella che è attualmente isola pedonale. Si accederà da via Anadiomene, proprio nel punto in cui si apre lo scorcio di mare dominato dall'antico stabilimento.

A gestire la grande ruota è la HscEvents (che ha versato al Comune oltre 10 mila euro per l'occupazione del suolo pubblico), la stessa società che a Cefalù neppure un mese fa ha portato la "Rowheel". La giostra gemella ha 24 cabine ed è in grado di ospitare fino a 144 passeggeri. Un'attrazione moderna e tecnologica, costruita con tecnologia all'avanguardia e illuminata con proiettori led multicolor per essere spettacolare anche di notte. Le aspettative, dunque, sono alte anche per la ruota di Mondello.