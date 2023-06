Mondello avrà la ruota panoramica, c'è l'autorizzazione del Comune

E' ufficiale: a Mondello fra pochi giorni arriverà la ruota panoramica. A certificarlo è una determina dirigenziale dello scorso 26 giugno con il quale il Comune concede fino al 30 settembre 2023 il suolo pubblico alla società che si occuperà del montaggio e della gestione della "giostra". Decisivo il parere favorevole espresso dall'assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti.

La struttura sarà alta 32 metri e sarà installata su una superficie complessiva di circa 310 metri quadrati in viale Regina Elena, ovvero sulla strada che costeggia la spiaggia, attualmente isola pedonale. "Palermo avrà la sua ruota panoramica accanto al Charleston", ha scritto ieri sera su Facebook il presidente della settima circoscrizione Giuseppe Fiore.

All'attrazione, secondo quanto si legge nella determina dirigenziale, si accederà da via Anadiomene, proprio nel punto in cui si apre lo scorcio di mare dominato dall'antico stabilimento. La società ha versato al Comune una somma di 10.811 euro per il pagamento del Cup, il canone unico patrimoniale, ovvero la tassa per l'occupazione del suolo pubblico.