Ruota panoramica a Mondello, i disabili entrano gratis ma non possono salire con la sedia a rotelle

Il giro sulla ruota panoramica di Mondello potrebbero farlo gratis, se non fosse che le cabine non sono idonee ad accogliere le sedie a rotelle dei disabili. E' polemica tra Hsc Eventi, la società che gestisce l'attrazione turistica sul lungomare palermitano, il Comune e il Garante per le disabilità.

Da una parte la società, rappresentata da Riccardo Claudi, che si dice sensibile al tema e già all'opera per sostituire una delle 24 cabine della ruota con una "speciale", adatta ad accogliere le carrozzine necessarie a chi è diversamente abile ma che, ad ogni modo, "può entrare e fare il giro senza pagare il biglietto lasciando gli ausili tecnici all'ingresso, aiutati da un accompagnatore" precisa a PalermoToday.

Dall'altra, invece, il Comune con il Garante per le persone con disabilità che, accogliendo le diverse segnalazioni che gli sono giunte, ha avviato un dialogo con i gestori al fine di accelerare l'intervento che, tuttavia, non riuscirà a essere completato prima della fine della stagione in corso. "Nella ferma convinzione che l'inclusione vera passi anche dal consentire a tutti l'utilizzo di strutture ludico ricreative - dice Pasquale Di Maggio, il garante del Comune - avevo chiesto alla ditta di prevedere in tempi brevi, una soluzione che consentisse di risolvere la questione.

Hsc Event ha già dato mandato a un team specializzato di tecnici e ingegneri per trovare una soluzione che garantisca, in piena sicurezza, l'accesso alla ruota panoramica da parte di tutti, anche dalle persone affette da disabilità motorie. Intanto, fa sapere la società attraverso le parole del suo legale, l'avvocato Laura Aldini, che "la società mia assistita è da anni molto attenta alla tutela e al rispetto delle persone affette da disabilità, il tutto nell’ottica della sempre maggior espressione dei principi sottesi all’inclusività anche nell’ambito dello spettacolo viaggiante".

L'impegno a creare la cabina "speciale" per la ruota di Mondello (e nella medesima situazione versa la ruota di Cefalù) dunque c'è, ma servono tempi tecnici. "Se torneremo anche il prossimo anno per come desideriamo - dice ancora il gestore Claudi a PalermoToday - avremo la possibilità di accogliere anche le sedie a rotelle. Intanto, immagino a chi è affetto dalla sindrome di down o ad altre disabilità non motorie, il giro è gratuito". Sui tempi vigilerà intanto vigilerà il Garante che, promette: "E' mio intendimento effettuare un ulteriore sollecito qualora la situazione non dovesse essere risolta in tempi brevi. Perché Palermo inclusiva è un sogno realizzabile".