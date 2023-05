Luci a led e vista mozzafiato sul golfo, a Cefalù arriva la ruota panoramica

Arriva sul lungomare di Cefalù la ruota panoramica. "Rowheel", così si chiama, è alta 36 metri ed ha 24 cabine in grado di ospitare fino a 144 passeggeri. Sarà inaugurata sabato 27 maggio alle 17 e resterà nella cittadina normanna fino a domenica 24 settembre 2023. Dopodiché sarà smontata.

Durante l’inaugurazione, la prima ora di apertura sarà dedicata alle persone con disabilità, che potranno accedere gratuitamente alla struttura.

"Rowheel", allestita da Hsc Events, è stata portata a Cefalù da Massimo Cundari dell'attività di “Spettacolo Viaggiante” e Vincenzo Filì dell’agenzia Immobiliare Management. La scelta di posizionare la ruota panoramica a metà del lungomare di Cefalù è stata compiuta per farne riscoprire una parte che, normalmente, non viene percorsa.

In questo modo, la "Rowheel" rende possibile ammirare la cittadina da una nuova prospettiva. "Cefalù è una delle perle della Sicilia - racconta Riccardo Claudi di Hsc Events, gestore della struttura - ed è un piacere enorme poter offrire a questa splendida città per la prima volta una nuova attrazione moderna e tecnologica, costruita con tecnologia all'avanguardia e illuminata con vivaci proiettori led multicolor, che la rendono un'attrazione affascinante sia di giorno, sia di notte". La "Rowheel" sarà aperta tutti i giorni dalle 11 alle 13 e dalle 18 all’1. Il costo del biglietto è di 10 euro per gli adulti e di 8 euro per i bambini con altezza inferiore ai 120 centimetri.