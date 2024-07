Discesa di Valdesi, ruota si stacca da un autobus e rischia di colpire un motociclista

Si stacca la ruota di un autobus lungo la discesa di Valdesi e, rimbalzando, rischia di colpire un motociclista. E' successo oggi pomeriggio in viale Margherita di Savoia. Da un mezzo della linea 645 diretto a Mondello si è staccato il cerchione posteriore sinistro con annesso pneumatico che è finito nella carreggiata opposta. Per questioni di centimetri, o di frazioni di secondo, l'uomo non ha riportato conseguenze fisiche.

"Si è trattato del cedimento di un mozzo - spiega a PalermoToday l'ingegnere Ferdinando Carollo, direttore esercizio gomma dell'Amat - che ha portato al distacco di tutta la ruota. Non è una questione di manutenzione, che facciamo, ma capita anche in Formula 1. Un evento imprevedibile. E' la prima volta, anche parlando con i colleghi, che ci capita una cosa del genere in 30 anni".

Dopo l'episodio il motociclista ha contattato la polizia municipale mentre l'Amat, per evitare di rimorchiare il mezzo, ha inviato sul posto i tecnici a bordo dell'officina mobile per sostituire il pezzo e permettere all'autista di portare il bus nell'autorimessa per effettuare un controllo prima di portarlo nuovamente in strada. Dall'Amat fanno sapere che, per scongiurare un ulteriore caso del genere, sarà fatta una verifica su tutte le vetture.