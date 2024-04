"Run for Parkinson", domenica la carreggiata centrale di via Libertà sarà chiusa: ecco come cambia la viabilità

Torna domenica "Run for Parkinson", corsa non competitiva per raccogliere donazioni da destinare alla cura della malattia, e cambia la viabilità in via Libertà e dintorni. Lo ha deciso l'ufficio Traffico del Comune, che ha emanato due ordinanze che avranno un impatto sulla circolazione di auto e pedoni.

Ecco quali sono i provvedimenti previsti per consentire lo svolgimento della manifestazione, organizzata dall'Apis (associazione Parkinson in Sicilia), lungo il circuito che andrà da piazza Castelnuovo a piazza Croci. Chiusura al traffico dalle 8 alle 13 di domenica della carreggiata centrale di via Libertà, nel tratto compreso tra piazza Francesco Crispi (Croci) - Mordini sino a via Turati- piazza Castelnuovo; zona rimozione nel lato destro di via Libertà dalle 5 alle 13; i mezzi provenienti da via La Farina, giunti a piazza Mordini, avranno l’obbligo di svolta a destra per la corsia laterale di via della Libertà e dritto in direzione piazza Crispi; i mezzi provenienti da corso Domenico Scinà, giunti in via Turati, dovranno svoltare a destra nella corsia laterale di via Libertà e dritto in via Dante.

Sarà consentito il transito negli attraversamenti, regolamentato con la presenza di personale abilitato, solo dopo il passaggio dei partecipanti, in via Archimede e via Siracusa. Durante la manifestazione sarà vietato il transito di bici e velocipedi all’interno del circuito di gara e nelle piste ciclabili esistenti lungo il percorso.

Chiuso anche il lungomare di Mondello

Sempre domenica sarà chiuso il lungomare di Mondello, nel tratto di fronte allo Stabilimento, in occasione del Trofeo Filippi di Beach Sprint. Un'ordinanza del Comune stabilisce che, dalle 7 alle 18, in viale Regina Elena, nel tratto compreso tra la via Glauco (esclusa) e la via Circe (esclusa) sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta e chiusura al transito veicolare; in via Glauco e in via Teti saranno invertiti i sensi unici di marcia, in via Torre di Mondello, nel tratto compreso tra il civico 8 e l’attraversamento pedonale sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta.