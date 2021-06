VIDEO | Palermo prigioniera dei cantieri: va in scena la sinfonia del traffico

Il rombo dei motori, lo stridore dei freni, i sobbalzi sulle buche, il suono assordante dei clacson, la musica delle autoradio. Dai lavori in Circonvallazione sul ponte Corleone a sul canale Mortillaro, passando per via Montepellegrino, via Crispi, e via Cala fino ad arrivare in via Bergamo e via Guadagna: la piaga più grande della città si misura in decibel