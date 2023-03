Viale Michelangelo, rubati i segnalatori luminosi per le strisce pedonali

Il semaforo pedonale è guasto e i segnalatori luminosi per l'attraversamento in prossimità della rotonda di viale Lazio sono stati rubati. Attraversare la parte bassa di viale Michelangelo è diventata un'impresa. Bisogna tenere gli occhi aperti in una delle strade più ampie e trafficate della città. Ne sanno qualcosa gli studenti e le studentesse del liceo delle scienze umane del Finocchiaro Aprile, che si trova lì a pochi passi. Ma anche i tanti che abitano in una zona residenziale con numerose attività commerciali e un ipermercato.

Ignoti qualche giorno fa hanno asportato da un lato il pannello solare, dall'altro lato hanno smontato tutto comprese le luci a intermittenza che segnalavano la presenza delle strisce pedonali. Un furto stigmatizzato da Domenico Caminiti, direttore generale dell'Amat: "Si tratta di un episodio particolarmente spiacevole perché commesso ai danni della collettività. Aver asportato questi segnali mette a repentaglio i pedoni". Caminiti fa "appello ai cittadini affinché salvaguardino il bene pubblico, soprattutto quando connesso alla sicurezza". E aggiunge che "l'Amat oltre che denunciare quanto accaduto, ripristinerà nel più breve tempo possibile i segnalatori luminosi":