Nel mirino dei ladri d’auto finisce anche l'ex portiere del Palermo Andrea Fulignati. Continua ad allungarsi la lista dei furti registrati in città. Tra le ultime vittime il calciatore oggi in forza al Catanzaro che tre anni fa aveva regalato alla moglie, palermitana di nascita, una Fiat 500X fiammante lasciata in un parcheggio condominiale a pagamento in via Scandurra, nella zona del Villaggio. "Quando succedono queste cose - spiega a PalermoToday la donna, Vanessa Giro - mi verrebbe da dire che non tornerei più a Palermo ma qui ci sono la mia famiglia e gli amici".

A ricostruire l’accaduto è la stessa moglie di Fulignati. "Siamo scesi a Palermo per le vacanze, a luglio. A fine mese siamo tornati a Empoli per raggiungere i miei suoceri e abbiamo lasciato l’auto in un parcheggio condominiale a pagamento. Dentro c'erano pure alcune cose della nostra bimba. Il 17 agosto, di mattina presto, mi è arrivata una telefonata con la quale mi veniva comunicato che la mia 500 era stata rubata. Abbiamo presentato denuncia l'indomani ma non ci è stato neanche consentito di vedere le immagini riprese da alcune telecamere".

Il furto ha lasciato l’amaro in bocca all'ex portiere rosanero, empolese di nascita, che col Palermo vanta 9 presenze nella stagione 2016-17. "Ho visto che ultimamente ne sono sparite tantissime e fra queste purtroppo c'era anche la nostra. Mio marito - continua Vanessa - è rimasto molto deluso perché ha giocato per il Palermo e ha vissuto qui 5 anni. Ama questa città ma chiaramente questi episodi ti segnano. Tutti facciamo sacrifici per comprare qualcosa, ancora dovevamo finire di pagare l’auto e non sappiamo neanche se l’assicurazione ci bloccherà le rate".

Nei giorni scorsi la polizia ha trovato un magazzino pieno di auto rubate in via Gian Gaspare Napolitano, alla Marinella. Dentro c'erano una quarantina di mezzi tra telai tagliati con la fiamma ossidrica, paraurti e altri ricambi pronti per essere venduti sul mercato nero. Si trattava di uno dei tanti nascondigli dove i ladri, dopo i furti, nascondono le macchine. La settimana precedente è stato rinvenuto un altro box con due auto rubate in via Pasquale Calvi, a Borgo Vecchio, dove c’era pure la Fiat 500 rubata a una turista austriaca.