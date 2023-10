Rubano bici dal valore di 7 mila euro durante una manifestazione ciclistica: denunciati padre e figlio

Rubano una bici durante una manifestazione ciclistica e vengono denunciati. I carabinieri della stazione di Marino hanno deferito a piede libero alla Procura della Repubblica due palermitani di 58 e 28 anni, rispettivamente padre e figlio, sospettati di aver rubato una mountain bike, del valore di circa settemila euro, che uno dei partecipanti alla 18esima edizione della manifestazione Granfondo di Marineo, aveva temporaneamente lasciato dentro la propria auto parcheggiata.

"Lo sportivo - ricostruiscono i carabinieri - al suo rientro ha trovato uno dei finestrini dell’auto infranti e ha quindi constatato che qualcuno aveva portato via la sua della bicicletta. Immediatamente si è rivolto ai carabinieri denunciando l’accaduto. I militari dell’Arma si sono messi sulle tracce dei ladri, individuati anche grazie alle immagini registrate da alcune telecamere".

Con una tempestiva perquisizione i carabinieri hanno ritrovato non solo la mountain bike sparita a Marineo ma anche altre 11 biciclette, tutte di grande valore economico, e tante parti meccaniche e ricambi per biciclette. Poiché i due sospettati non hanno saputo fornire alcuna spiegazione, i carabinieri hanno sequestrato bici e adesso procederanno agli accertamenti necessari. La mountain bike, invece, è stata restituita al suo legittimo proprietario.