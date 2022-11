Ruba vestiti al Forum e li indossa per uscire dal negozio: agente vede il "rigonfiamento" anomalo e lo blocca

Ruba i vestiti in un negozio del Forum e viene arrestato in flagranza. Protagonista della vicenda un 34enne palermitano. L'accusa, nei suoi confronti, è furto aggravato. A segnalare la presenza dell'uomo è stato un agente libero dal servizio che riconoscendo il "personaggio", noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti, ha monitorato il suo atteggiamento ritenuto sospetto.

Dalla questura spiegano: "Nello specifico, il poliziotto nella sua attenta e meticolosa attività di osservazione ha notato l’uomo entrare in un negozio di abbigliamento, prendere diversi vestiti dagli scaffali e introdursi all’interno dei camerini per poi allontanarsi dopo circa 20 minuti senza la merce precedentemente prelevata".

"Questa condotta - aggiungono dagli uffici di polizia - ha insospettito ancor di più l’agente il quale, accortosi del rigonfiamento del giubbotto indossato dall’uomo ha bloccato nell’immediato il 34enne che nel frattempo, oltrepassate le barriere antitaccheggio, si stava avviando verso l’uscita".

L’arresto è stato effettuato con l’ausilio degli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza Brancaccio, allertati durante la precedente fase di osservazione e arrivati poco dopo sul luogo segnalato. Al momento del controllo il 34enne è stato trovato in possesso della merce che era nascosta all’interno del giubbotto indossato. Il tutto è stato poi riconsegnato.