Ruba sul treno Roma-Palermo, denunciato uomo di 37 anni

Quattro uomini denunciati, 2909 persone identificate e oltre 403 pattuglie impiegate nei controlli a bordo treno, in stazione e lungo le linee ferroviarie. E' il bilancio, in Sicilia, dell'operazione 'Rail action week' condotta dalla polizia ferroviaria italiana con le polizie dei trasporti degli altri paesi europei. Scortati 145 treni, sia a breve che a lunga percorrenza, controllati 89 veicoli ed elevate tre contravvenzioni per violazione del regolamento della polizia ferroviaria per attraversamento dei binari ed altrettante per infrazioni al codice della strada.

In particolare, a Palermo, un trentasettenne è stato denunciato perché autore di un furto ai danni di personale ferroviario a bordo dell'Intercity 723 Roma-Palermo. Denunciato anche un ventiduenne sorpreso dai poliziotti nell'area esterna alla stazione, luogo a lui interdetto in quanto destinatario di un provvedimento di daspo urbano.