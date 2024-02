Buccheri La Ferla, ladro entra negli spogliatoi e ruba dagli armadietti dei medici: denunciato

Ruba all'interno del reparto di Cardiologia del Buccheri La Ferla ma la polizia riesce a incastrarlo. Un uomo è stato denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato. E' risultato decisivo l'intervento del personale del posto fisso di polizia all’interno dell'ospedale, che è entrato in azione subito dopo aver ricevuto la segnalazione di un furto appena consumato ai danni del personale sanitario.

"Le vittime - dicono dalla questura - avevano denunciato di aver subito un furto nel reparto di Cardiologia. Ignoti, dopo aver forzato la porta d’ingresso di uno degli spogliatoi, avevano scardinato due armadietti impossessandosi dei loro effetti personali. Gli agenti hanno esaminato le immagini registrate dalle telecamere. Gli esiti delle riprese e l’interazione dei poliziotti con i colleghi del vicino commissariato Brancaccio che ben conoscono le dinamiche criminali del quartiere, hanno permesso di risalire presto all’identità di chi aveva forzato l’armadietto". Si tratta di un personaggio noto alle forze dell’ordine.

Dalla polizia spiegano: "Nel giro di pochi minuti gli agenti hanno raggiunto l’uomo nella sua abitazione sorprendendolo con parte della refurtiva e spingendolo ad ammettere le sue responsabilità. L’intera refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al personale medico". L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato.