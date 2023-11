Ruba soldi e gioielli in casa dell’amica, incastrata da un video: palermitana a processo

Sarebbe entrata in gran segreto in casa dell'amica per poi rubare i soldi custoditi nella borsa e nell’armadietto della cucina, e gioielli d'oro. Una palermitana di 51 anni, Daniela Profeta, andrà a processo. Imputata con l’accusa di ripetuti furti nell’appartamento dell’amica. I fatti sono avvenuti in Veneto (la donna è residente ad Adria) e l’udienza pre dibattimentale è stata fissata per il 20 febbraio prossimo di fronte al giudice monocratico del tribunale di Rovigo.

Secondo la procura la donna è entrata nella casa di Malia Berto, 48 enne di Adria, per poi mettere a segno i furti. "Una mattina - ricostruisce il Corriere del Veneto - dopo aver accompagnato i figli a scuola, sicura di aver chiuso la porta con due mandate, la presunta vittima è tornata a casa e ha scoperto che la porta era chiusa con quattro mandate. Quel giorno non era possibile, a suo avviso, che alcun componente della sua famiglia fosse rientrato e poi uscito, chiudendo con due mandate in più la porta. Così nella sua testa sono crollate le accuse che era abituata a rivolgere ai familiari per gli ammanchi di contanti che riscontrava e per i gioielli che non trovava più. Ha invece iniziato a supporre che un estraneo entrasse in casa sua, con una certa regolarità, a sua insaputa. Lo aveva sempre ritenuto impossibile perché non aveva mai notato segni di effrazione ma quella mattina tutto cambiò".

A quel punto la 48enne ha deciso di sistemare strategicamente una GoPro (ovvero una piccola telecamera mobile) senza rivelare il piano a nessun altro. "Quando, per la prima volta, nelle riprese della sua telecamera nascosta ha riconosciuto l’amica che frugava negli armadi di casa sua, in sua assenza, ha sobbalzato - si legge ancora sul Corriere del Veneto -. A quel punto però, archiviata senza esitazione alcuna la lunga amicizia, si è prodigata perché i carabinieri intervenissero per coglierla sul fatto presentando regolare denuncia alla stazione di Adria. L’incontro, nella casa di via Risorgimento, tra la 51 enne di origine palermitana e i carabinieri di Adria c’è stato lo scorso febbraio. Resta il giallo delle chiavi: Daniela Profeta le aveva. La vittima ai carabinieri ha dichiarato di non avergliene mai fornito una copia, lasciando così intendere che sia stata l’ormai ex amica a farsene una copia a sua insaputa".