Ruba energia elettrica per il suo appartamento palermitano, arrestato

Nel 2013 era stato accusato di furto aggravato di energia elettrica a beneficio del suo appartamento a Palermo. Oggi, i carabinieri della stazione di Trapani, hanno arrestato l'uomo di 63 anni - palermitano ma residente nel trapanese - perché condannato in via definitiva a 8 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio.

L'uomo era già gravato da precedenti e nei suoi confronti era stato emesso un ordine per la carcerazione. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Palermo. I gravi indizi di colpevolezza raccolti dai carabinieri hanno sostenuto la tesi dell’accusa fino all’emissione della sentenza di condanna definitiva. Al termine delle formalità di rito, i militari dell’Arma hanno portato il palermitano nel carcere Pietro Cerulli di Trapani.